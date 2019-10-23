ОАО «Гомсельмаш» примет участие в крупнейшей выставке сельхозтехники Agritechica-2019, которая пройдет 10-16 ноября в Ганновере (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «Гомсельмаш» представит инновационную разработку – первый в мире экокомбайн на газовом топливе ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG.

Главная особенность GS 4218 CNG в том, что вместо топливного бака, здесь установлены 8 баллонов на 1816 литров, которые содержат 400 кубометров компримированного природного газа метана. Баллоны сделаны из сверхпрочного углепластика, а он надежнее металла. Для полной заправки понадобится 15 минут, и такого запаса газа хватит на рабочую смену продолжительностью 8 часов.

Перевод техники на газомоторное топливо – мировая тенденция, и ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG соответствует мировым экотрендам: использование метана в качестве топлива позволяет в 2-3 раза уменьшить выбросы токсичных веществ в окружающую среду и сократить расходы на топливо на 40%. Эта модель по экологичности отвечает последним европейским требованиям Stage V.

А классическая схема обмолота и сепарации делает ПАЛЕССЕ GS 4218 CNG универсальным: комбайн предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых и крупяных культур, семенников трав и рапса.