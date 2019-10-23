ЭКОНОМИКА РБ

ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТУ ПРИГОРОДНОГО СТОЛИЧНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 1545-ТК «СТ.М. ПЕТРОВЩИНА - АТОЛИНО»

15:50 23.10.2019 В связи с проведением работ по устранению неисправностей на железнодорожном пути ст. «Помыслище» 8 ноября 2019 года с 8.30 до 13.30 вносятся изменения в работу пригородного автобусного маршрута № 1545-ТК «ст.м. Петровщина - Атолино». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов в обоих направлениях будет организовано по просп. Дзержинского, МКАД, автодороге Р-23, автодороге Н-9033 «Сеница – Прилуки - Самохваловичи».