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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,7%
14:52 23.10.2019
В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-сентябрь 2019 года поступило 1886,1 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 842,2 млн рублей, местные бюджеты – 1043,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 4,7% (прирост 85,3 млн рублей).
Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,4%, или 1817,5 млн рублей (темп роста 104,7%).
Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-сентябрь 2019 года сложились в размере 36,1 млн рублей (темп роста – 107,9%), физическими лицами внесено в бюджет 32,5 млн рублей (101,1%), что составляет, соответственно, 1,9% и 1,7% поступлений.
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 33,7%, подоходный налог – 20,1% и налог на добавленную стоимость – 11,4%.
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