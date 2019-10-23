В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-сентябрь 2019 года поступило 1886,1 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 842,2 млн рублей, местные бюджеты – 1043,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 4,7% (прирост 85,3 млн рублей).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,4%, или 1817,5 млн рублей (темп роста 104,7%).

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-сентябрь 2019 года сложились в размере 36,1 млн рублей (темп роста – 107,9%), физическими лицами внесено в бюджет 32,5 млн рублей (101,1%), что составляет, соответственно, 1,9% и 1,7% поступлений.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 33,7%, подоходный налог – 20,1% и налог на добавленную стоимость – 11,4%.