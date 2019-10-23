ЭКОНОМИКА РБ

В НЕСВИЖЕ 25 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ

14:20 23.10.2019 Заместитель министра связи и информатизации Беларуси Анна Рябова 25 октября проведет прием граждан и представителей юридических лиц в Несвиже. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, задать вопросы можно с 11.30 до 12.30 в Несвижском зональном узле электросвязи (Несвиж, ул. Гейсика, 1). Одновременно будет подключена прямая линия по телефону 8 (01770) 51006.