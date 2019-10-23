Комитет «Гомельоблимущество» выставил на электронные торги 5 ноября объекты недвижимости, расположенные в Гомеле и Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, покупателям предлагается приобрести 6-этажное незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Гомеле, по ул. Быховская, 104Б площадью более 5,2 тыс. кв. м, по начальной цене продажи 51 рубль (две базовые величины). Здание можно использовать под объект здравоохранения: открыть специализированный медицинский или диагностический центр.

Также на аукционе предлагается приобрести в Речице здание яслей-сада общей площадью 732,4 кв. м; в Ветковском районе – 3-этажное здание (корпус) общей площадью более 5,8 тыс. кв. м; в Петриковском районе, в д. Вышелов – здание сельской библиотеки площадью 141 кв. м.

В Рогачевском районе к продаже представлено сразу несколько объектов: в д. Курганье – здание бани общей площадью 156,4 кв. м и 2 здания котельных в д. Высокое и в д. Красница площадью 148 кв. м и 174,1 кв. м.

Все эти объекты недвижимости выставляются на торги с начальной ценой продажи равной 25,5 рубля (одна базовая величина).

Кроме того, на электронные торги выставлено несколько объектов недвижимости со снижением начальной цены на 20% и 80%. Торги пройдут на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Всего с начала года на 8 состоявшихся электронных торгах продано 17 неиспользуемых объектов госсобственности из 64 выставленных.