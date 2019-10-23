ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗДАНИЕ ЗА ДВЕ БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИНЫ ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ В ГОМЕЛЕ
13:24 23.10.2019

Комитет «Гомельоблимущество» выставил на электронные торги 5 ноября объекты недвижимости, расположенные в Гомеле и Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, покупателям предлагается приобрести 6-этажное незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Гомеле, по ул. Быховская, 104Б площадью более 5,2 тыс. кв. м, по начальной цене продажи 51 рубль (две базовые величины). Здание можно использовать под объект здравоохранения: открыть специализированный медицинский или диагностический центр.

Также на аукционе предлагается приобрести в Речице здание яслей-сада общей площадью 732,4 кв. м; в Ветковском районе – 3-этажное здание (корпус) общей площадью более 5,8 тыс. кв. м; в Петриковском районе, в д. Вышелов – здание сельской библиотеки площадью 141 кв. м.

В Рогачевском районе к продаже представлено сразу несколько объектов: в д. Курганье – здание бани общей площадью 156,4 кв. м и 2 здания котельных в д. Высокое и в д. Красница площадью 148 кв. м и 174,1 кв. м.

Все эти объекты недвижимости выставляются на торги с начальной ценой продажи равной 25,5 рубля (одна базовая величина).

Кроме того, на электронные торги выставлено несколько объектов недвижимости со снижением начальной цены на 20% и 80%. Торги пройдут на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Всего с начала года на 8 состоявшихся электронных торгах продано 17 неиспользуемых объектов госсобственности из 64 выставленных.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2019
валюта курс
EUR 2.2702
USD 2.0373
RUB 3.2006
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2689 -0.0013
USD 2.0400 +0.0027
RUB 3.1985 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2700
USD 2.0400 2.0430
RUB 3.1910 3.1990
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1130
EUR/RUB 70.9000 71.2000
USD/RUB 63.9000 64.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте