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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА
13:08 23.10.2019

Восемь организаций Национальной академии наук Беларуси примут участие во Второй Китайской международной выставке импорта China International Import Expo, которая пройдет в Шанхае (Китай) 5-10 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре трансфера технологий, в рамках выставки каждой стране-участнице на общей выставочной площади в 30000 кв. м будет предоставлен участок для комплексной презентации страны в области развития торговли и инвестиций, в том числе торговле товарами и услугами, а также достижений развития промышленности, туризма.

Инициатива проведения Китайской международной выставки импорта родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае.

Организаторы выставки - Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.
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