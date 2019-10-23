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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОСТРОЕНО 4,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
12:33 23.10.2019
В январе-сентябре 2019 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 4,6 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, введено в эксплуатацию 309 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 39 тыс. квадратных метров общей площади, или 12,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 28,8 тыс. квадратных метров.
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