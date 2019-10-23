В январе-сентябре 2019 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 4,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, введено в эксплуатацию 309 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 39 тыс. квадратных метров общей площади, или 12,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 28,8 тыс. квадратных метров.