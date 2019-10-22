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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ И НЕДОСТАТОЧНАЯ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:14 23.10.2019

Дефицит квалифицированных кадров и недостаточная трудовая дисциплина являются важнейшими проблемами в животноводстве Могилевской области. Это было отмечено на коллегии Комитета госконтроля региона, где рассмотрена эффективность работы современных молочно-товарных ферм и комплексов в сельхозорганизациях региона.

Как сообщает сайт Могилевской области, на укрепление материальной базы молочного скотоводства в Могилевской области за 2008-2017 годы было расходовано более 400 млн рублей государственных средств. Это позволило существенно обновить основные фонды в животноводстве, создать условия для перехода на самые современные технологии производства молока. В результате в регионе функционируют 269 МТФ с доильными залами либо роботизированными доильными установками, где сконцентрировано 70% всего дойного стада и производится более 70% молока.

Вместе с тем в работе современных МТФ области имеются значительные резервы повышения ее эффективности, в первую очередь за счет наращивания удоев молока.

В качестве основных негативных факторов коллегией отмечены неполное комплектование построенных скотомест поголовьем, содержание непродуктивного или низкопродуктивного скота, просчеты в организации воспроизводства стада, необеспечение сохранности молодняка и продуктивных животных.

Коллегией обращено внимание местных органов власти на высокие объемы непроизводительного выбытия крупного рогатого скота, недостаточный срок продуктивного использования коров в регионе. При установленной соответствующим техрегламентом длительности периода, на протяжении которого корова должна давать молоко, не менее 4-х лет этот показатель в Могилевской области снизился с 3,6 лет в 2010 году до 3,0 лет в 2018 году.

Внимание местных органов управления власти было обращено необоснованный рост объемов молока, направляемого на выпойку телят. Облисполкому предложено детально разобраться с ситуацией по каждой ферме, где на кормовые цели используется более трети надоенного молока, поскольку за этим могут скрываться приписки объемов его производства.

Не способствует эффективной работе современных МТФ незадействование дорогостоящих систем управления стадом и технологическими процессами на них. Как минимум на трети ферм такое оборудование простаивает из-за технической неисправности, нехватки чипов, ошейников, транспондеров для животных, отсутствия специалистов.

По итогам заседания коллегией Комитета внесены предложения Могилевскому облисполкому, его облсельхозпроду и райисполкомам области по повышению эффективности работы современных МТФ региона, привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Выполнение предложений взято на контроль.
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