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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЕМ ГРАЖДАН ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ МИНСКА СОСТОИТСЯ 30 ОКТЯБРЯ
11:50 23.10.2019
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Фрунзенскому району Минска №1 Елена Архипова проведет 30 октября выездной прием граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 в ГП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Фрунзенского района Минска» (ул. Гусовского, 61).
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