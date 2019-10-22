ЭКОНОМИКА РБ

ПРИЕМ ГРАЖДАН ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ МИНСКА СОСТОИТСЯ 30 ОКТЯБРЯ

11:50 23.10.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Фрунзенскому району Минска №1 Елена Архипова проведет 30 октября выездной прием граждан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно с 10.00 до 12.00 в ГП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Фрунзенского района Минска» (ул. Гусовского, 61).