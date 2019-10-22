За 9 месяцев 2019 года в бюджет Беларуси Брестская таможня перечислила таможенные и иные платежи на 7%, или на 26,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, увеличение поступлений связано с активизацией внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования региона, а также с ростом таможенных платежей, взимаемых с физических лиц при ввозе товаров и транспортных средств для личного пользования.

В условиях роста внешнеторгового оборота таможней внедряются современные информационные технологии, автоматизируются таможенные операции, что благоприятно сказывается на сокращении временных затрат при выпуске товаров и создает комфортные условия для развития бизнеса.