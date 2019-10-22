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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛА ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 7%
11:21 23.10.2019
За 9 месяцев 2019 года в бюджет Беларуси Брестская таможня перечислила таможенные и иные платежи на 7%, или на 26,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, увеличение поступлений связано с активизацией внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования региона, а также с ростом таможенных платежей, взимаемых с физических лиц при ввозе товаров и транспортных средств для личного пользования.
В условиях роста внешнеторгового оборота таможней внедряются современные информационные технологии, автоматизируются таможенные операции, что благоприятно сказывается на сокращении временных затрат при выпуске товаров и создает комфортные условия для развития бизнеса.
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