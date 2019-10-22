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ЭКОНОМИКА РБ


В НОВОГРУДКЕ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ
10:24 23.10.2019

В Новогрудке впервые в стране будет построен комбинированный пилотный проект с использованием солнечных тепловых панелей, тепловых насосов и фотоэлектрических панелей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффектинвости, в пилотном проекте проработана техническая возможность и экономическая целесообразность принимаемых решений по внедрению инноваций. Внедрение пилотного проекта способствует снижению выбросов парниковых газов, что подчеркивает важную экологическую составляющую проекта. Для УЗ «Новогрудская центральная районная больница» пилотный проект полностью соответствует стандартам, предъявляемым к объектам «зеленой энергетики», так как для подогрева горячей воды используются солнечные тепловые панели, тепловые насосы, а фотоэлектростанция снабжает электроэнергией тепловые насосы.

Пилотный проект состоит из 40 SWH коллекторов мощностью 117,6 кВт, 2-х тепловых насосов мощность 18 кВт каждый, вспомогательного оборудования, которые позволяют вырабатывать тепловую энергию для подогрева воды. К концу ноября 2019 года будут установлены 150 фотоэлектрических панелей электрической мощностью 45,8 кВт по выработке электроэнергии для функционирования тепловых насосов.

Социальная ценность пилотного проекта состоит в том, что УЗ «Новогрудская центральная районная больница» имеет собственный источник горячего водоснабжения, который обеспечивает круглосуточное и круглогодичное снабжения горячей водой родильное, хирургическое и реанимационное отделения. До строительства пилотного проекта были перерывы в снабжении горячей водой. Полученная экономия (по оплате горячего водоснабжения и электроэнергии) будет направлена на дальнейшее улучшение медицинского обслуживания жителей Новогрудского района.
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