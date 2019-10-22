С начала года в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключено 298 тыс. сделок на сумму свыше 3,3 млрд BYN, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 г.

Как сообщает сайт БУТБ, более трети биржевого товарооборота, или 1,31 млрд BYN, пришлось на секцию лесопродукции, которая по итогам 9 месяцев приросла на 26%. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались круглые лесоматериалы, при этом сумма сделок с этой товарной группой увеличилась на 32%, до 537 млн BYN.

Кроме того, на 72%, до 112 млн BYN, вырос объем реализации услуг по лесозаготовке и проведению лесохозяйственных мероприятий, в то время как продажи бумаги и картона через биржу прибавили 20%, достигнув 30 млн BYN. На внешнем рынке были традиционно востребованы пиломатериалы и щепа. В частности, сумма сделок с пилопродукцией составила 432 млн BYN, а со щепой – 126 млн BYN. В обоих случаях зафиксирован прирост 110% к прошлогоднему показателю.

В секции металлопродукции при росте объемов торгов в натуральном выражении общая сумма сделок составила 993 млн BYN, что на 3% меньше чем в январе-сентябре 2018 г. Отрицательная динамика обусловлена снижением цен на черный металлопрокат в Российской Федерации – основном поставщике данного сырья в Республику Беларусь. Вместе с тем для закупок угля через биржу был характерен восходящий тренд. В натуральном выражении объем сделок вырос на 3%, до 732 тыс. т, а в стоимостном – на 6%, до 107 млн BYN. Схожие темпы роста продемонстрировали торги ломом и отходами черных и цветных металлов на экспорт.

Секция сельхозпродукции стала самым быстрорастущим товарным направлением БУТБ, обеспечив рост суммы сделок на 29%, до 678 млн BYN. Наибольший вклад в оборот по секции внесли шроты масличных с объемом реализации 184 млн BYN, а также средства защиты растений и злаковые и кормовые добавки с суммой сделок 152 млн BYN. Помимо этого, высоким спросом на внутреннем рынке пользовалось сухое молоко, сычужные сыры и растительные масла. На экспорт активно поставлялось сливочное масло, сухое молоко и продукция переработки масличных культур. Так, продажи сливочного масла на внешний рынок увеличились в почти в 3 раза, до 80 млн BYN, сухого молока – в 3,2 раза, до 21 млн BYN, а продукции переработки масличных – на 42%, до 20 млн BYN.

Товарооборот по секции промышленных и потребительских товаров в январе-сентябре текущего года вырос на 12%, достигнув 316 млн BYN. В структуре продаж традиционно преобладали строительные материалы, нефтехимическая продукция, машины и оборудование. В свою очередь секция перспективных товаров, где проходят сессионные торги цементом и щебнем на экспорт, завершила отчетный период с суммой сделок 22 млн BYN.

На 1 октября на БУТБ аккредитованы 22 094 компании, включая 4427 нерезидентов из 62 стран.