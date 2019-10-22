Двухдневная Международная научно-практическая конференция «Издательское дело в Республике Беларусь: история, современное состояние, проблемы и перспективы» откроется 24 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в работе форума примут участие около 70 работников белорусских издательств, полиграфических предприятий и редакций СМИ.

В рамках конференции запланированы мероприятия различного формата. В первый день, 24 октября, пройдет заседание круглого стола с участием руководства Министерства информации Беларуси, издательств «Мастацкая літаратура», «Адукацыя і выхаванне», «Народная Асвета», «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» и управления редакционно-издательской работы БГУ. Эксперты обсудят статус книги, ее цифровой формат, актуальность и востребованность в современном обществе, а также эффективные маркетинговые стратегии продвижения печатной продукции и др.

Продолжится обсуждение заявленной темы форума на панельных дискуссиях. Участники рассмотрят историю и современность издательской деятельности, вопросы подготовки специалистов, взаимодействие редакций СМИ и издательств.

Во второй день форума, 25 октября, откроется выставка студенческих издательских проектов творческой лаборатории кафедры журналистики Полтавского национального педагогического университета им. В. Г. Короленко. В этот день также состоится презентация виртуального проекта «Кафедра МиР» о 50-летней истории кафедры медиалингвистики и редактирования БГУ, ее сотрудниках и выпускниках. Кроме того, для всех желающих будет организована творческая встреча с главным редактором журнала «Вясёлка», писателем, заслуженным работником культуры Беларуси Владимиром Липским.

Во время работы форума пройдут выставки «Лучшие из лучших: книги – победители Национального конкурса «Искусство книги»» и «История издательского дела: из редкого фонда Фундаментальной библиотеки БГУ».

Форум организуется кафедрой медиалингвистики и редактирования БГУ по инициативе Министерства информации Беларуси.