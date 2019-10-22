ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА В ЛЮБАНСКОМ РАЙОНЕ ЗА 49 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

17:27 22.10.2019 Комитет «Минскоблимущество» 21 октября провел аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Любанского района. Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, детский сад ГУО «Костюковский УПК ДС-БШ» в деревне Костюки Тальского с/с нашел своего покупателя. Единственный участник аукциона приобрел недвижимое имущество по начальной цене, увеличенной на 5% (за 49373,56 руб.). На базе приобретенного недвижимого имущества новый собственник планирует открыть гостиницу.