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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА В ЛЮБАНСКОМ РАЙОНЕ ЗА 49 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:27 22.10.2019
Комитет «Минскоблимущество» 21 октября провел аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Любанского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, детский сад ГУО «Костюковский УПК ДС-БШ» в деревне Костюки Тальского с/с нашел своего покупателя. Единственный участник аукциона приобрел недвижимое имущество по начальной цене, увеличенной на 5% (за 49373,56 руб.).
На базе приобретенного недвижимого имущества новый собственник планирует открыть гостиницу.
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