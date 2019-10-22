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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ ОДЕЖДЫ НА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
16:37 22.10.2019

В пункте «Бремино-Орша» витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза одежды без товаросопроводительных документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, машина Mercedes Benz следовала из Болгарии в Беларусь под управлением гражданина Молдовы. По документам в грузовом отсеке автомобиля перевозился сборный груз.

В ходе досмотра таможенники обнаружили предметы женской, детской и мужской одежды, не заявленные в товаросопроводительных документах. Одежда в количестве более 4,2 тыс. единиц перевозилась без декларирования.

Предварительная оценочная стоимость одежды составила более 10 тыс. рублей. По данному факту таможней начат административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.5 КоАП.
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