ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 23 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

16:03 22.10.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Татьяна Петрова проведет 23 октября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-04.