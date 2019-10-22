25-26 октября Минск присоединится к глобальному движению (Climathon) по поиску инновационных решений в области борьбы с изменением климата.

Организатор – инициатива «Молодежь за устойчивое развитие».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, минский Climathon сосредоточится на решении городских проблем, связанных с загрязнением воздуха, транспортом и пластиковыми отходами.

«Предложи свою идею по сокращению выбросов CO2 в городе и расскажи людям о важности проблемы загрязнения воздуха. Разработай решение для уменьшения использования пластика, повышения осведомленности людей о сортировке отходов, повторного использования пластиковой упаковки. Сделай Android и iOS приложение по карпулингу для компании EPAM Systems. После 24 часов интенсивной совместной работы, поиска решений, будут выбраны наиболее многообещающие и эффективные идеи», – отметили в Минприроды.

Climathon – это хакатон по проблемам изменения климата, который состоится одновременно в 100 крупных городах мира 25 октября 2019 года.

Главным организатором хакатона является Climate-KIC – крупнейшее в Европе государственно-частное партнерство, деятельность которого сосредоточена на климатических инновациях в целях адаптации к климатическим изменениям и смягчения последствий этих изменений.

Каждый организатор Climathon определяет свои местные климатические проблемы в тесном сотрудничестве с органами власти и партнерами. Во время хакатона по изменению климата предприниматели, новаторы, программисты, дизайнеры и профессионалы объединяются вместе, чтобы разработать свои собственные решения.