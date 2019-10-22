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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 168 МЛН РУБЛЕЙ
14:39 22.10.2019

За январь-сентябрь 2019 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 167,6 млн руб., в том числе от организаций – 150,9 млн руб., или 90%, от индивидуальных предпринимателей – 9 млн руб. (5,4%), от физических лиц – 7,7 млн руб. (4,6%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 38,2%, акцизы – 13,8%, НДС – 9,9%, налог на недвижимость – 6,2%, налог на прибыль – 5,3%, земельный налог – 4,6%, налог при упрощенной системе налогообложения – 4,6%.

По итогам 9 месяцев 2019 года наиболее крупными плательщиками Бобруйска являются ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», филиал «Бобруйский Торговый центр «Корона», ОАО «Красный пищевик». Удельный вес их платежей составил 29,4% общих поступлений в бюджет города.
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