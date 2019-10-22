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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ВЫРОС ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 4,6%
13:25 22.10.2019

В Минске розничный товарооборот в январе-сентябре 2019 г. составил 11 357,5 млн. рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота города, в январе-сентябре 2019 г. составил 10 580,2 млн. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2019 г. составил 1 026,7 млн. рублей, или 112,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе-сентябре 2019 г. оптовый товарооборот составил 48 360,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню января-сентября 2018 г.
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