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ЭКОНОМИКА РБ


В РАМКАХ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ЛЕС» В БЕЛАРУСИ ПОСАЖЕНО 1,4 МЛН ДЕРЕВЬЕВ
13:19 22.10.2019

В кампании по наведению порядка в лесном фонде в нынешнем году приняли участие 42 763 добровольца. Активнее всего акцию поддержали в Гомельской области, где на уборку вышли 9246 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в ходе республиканской добровольной акции «Чистый лес», которая прошла 19 октября во всех регионах страны, волонтеры помогали лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Работа была организована на 2271 объектах.

Так, только за сутки с помощью неравнодушных граждан было убрано 4610 кубометров мусора и захламленности, отреставрировано 106 мест отдыха, благоустроены десятки мест захоронений, памятных знаков и др. Кроме того, в рамках акции проводилась также посадка лесных культур. Новые насаждения появились на площади 1115 га – это свыше 1,4 млн деревьев.

Ежегодно организациями системы Минлесхоза направляются значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Так, только в 2018 году лесхозами было обустроено 145 мест отдыха, убрано 9,5 тыс. кубометров бытового мусора вдоль автомобильных дорог, садовых товариществ и населенных пунктов, расчищено свыше 750 км квартальных просек. Помимо этого, проведены рубки ухода за лесом, уходы за лесными культурами, установлены тематические аншлаги на природоохранную тематику.

Существенный вклад в наведение порядка в лесном фонде вносят участники акции «Чистый лес». Впервые мероприятие было проведено в 2010 году, за это время в нем поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию активно поддерживают органы государственного управления, местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и др.

В нынешнем году особое внимание было уделено подрастающему поколению. Каждый школьник, принявший участие в акции, получил в подарок от лесохозяйственных учреждений символический сувенир.

В течение недели в каждой области будут подведены также итоги конкурса среди учреждений среднего образования: самые активные школы получат от лесхозов подарочные сертификаты на новогодние деревья.
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