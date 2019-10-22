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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 23 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:54 22.10.2019
Первый заместитель начальника инспекции МНС Беларуси по Гомельской области Татьяна Сидоренко проведет 23 октября прямую телефонную линию с населением.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, задать вопросы можно с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (0232) 79-88-01.
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