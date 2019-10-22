Телеком-оператор Life:) с 31 октября предоставит возможность оплачивать тарифы и услуги за деньги с бонусного счета даже во время обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения коснутся тех, кто подключался на предложения с обязательными платежами после 11 января 2018 года.

Платежи за смартфоны/планшеты/модемы по-прежнему будут списываться только с основного счета.