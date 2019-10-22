Открытая олимпиада по мировой экономике стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренной молодежи, а также повышение уровня качества экономического образования. В этом году интеллектуальное состязание пройдет в четвертый раз и темой выбрана «Мировая экономика в «цифре»».

Олимпиада организуется в двух лигах: студенческой и школьной. К участию приглашаются студенты 2-5 курсов, магистранты, обучающиеся по экономическим специальностям в университетах различных стран, а также учащиеся 10-11 классов белорусских школ. Выступления оценят в командном и индивидуальном зачетах.

Программа олимпиады для студенческой лиги включает три тура: два отборочных и финал. На старте в индивидуальном зачете предстоит написать эссе на заданную тему, а для команды предусмотрено решение бизнес-кейса, предоставленного одним из генеральных партнеров экономического состязания. Решение кейса выполняется на русском или английском языках.

Очный отборочный тур включает тестовые задания и задачи по мировой экономике. Студентам необходимо показать знания в области международных экономических отношений, менеджмента и маркетинга; международных инвестиций; экономики зарубежных стран; экономической теории; микроэкономики; макроэкономики; экономики организации; финансовых рынков. Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 21 октября по 3 ноября. Заочный тур пройдет с 4 по 17 ноября, отборочный очный (для студентов) – 11 декабря.

Финал состоится 12 декабря в формате публичного выступления с представлением ранее решенного кейса. Здесь оценят реализуемость идей, их оригинальность, логичность и последовательность, а также ораторское мастерство участников.

Отдельно пройдет конкурс на знание английского экономического языка, предусматривающий проверку понимания экономических текстов, публичные выступления перед жюри.

Школьная лига включает два этапа: заочный отборочный и финал. В первом туре необходимо решить креативную бизнес-задачу, связанную с международной экономической деятельностью белорусских компаний. Лучшие предложения школьники представят в финале. В этом году дополнительно в рамках заочного тура старшеклассники пройдут онлайн-тест на проверку уровня финансовой грамотности и основ экономики.

В рамках олимпиады 10 декабря запланированы встречи и мастер-классы с представителями белорусских организаций, деятельность которых связана с вопросами цифровизации национальной и мировой экономики.

Победителей олимпиады наградят дипломами I, II и III степени, а также ценными подарками. Кроме того, лучшие студенты смогут пройти стажировку в ведущих экономических организациях Беларуси, а школьники получат возможность посетить «Школу будущего экономиста-международника» на факультете международных отношений во время весенних каникул.

Организатором олимпиады выступил факультет международных отношений БГУ при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси, Министерства экономики нашей страны, Миссии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь, Национального Банка и Банка развития республики.

Генеральным партнером Студенческой лиги олимпиады является Voka, Школьной лиги – Pepsi.

Партнерами олимпиады также выступили Альфа-Банк, Civitta Academy, BonGenie, Digital Unicorn, туроператор «Виаполь», biblio.by, Онега, БизнесКнига VIP, E&Y.