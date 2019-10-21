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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТОЛИЦЫ СНИЗИЛИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,1%
11:44 22.10.2019
В январе-сентябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 53 млн. тонн грузов, или 94,9% от объема грузов, перевезенных в январе-сентябре 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот транспорта составил 22,8 млрд. тонно-километров, или 97% к аналогичному периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2019 г. воспользовались 591,3 млн. человек, или 104,2% к аналогичному периоду 2018 года. Пассажирооборот транспорта составил 8998,9 млн. пассажиро-километров, или 115,8% к уровню января-сентября 2018 г.
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