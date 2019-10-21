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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
11:36 22.10.2019
Региональный семинар «Политика в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских институтов» пройдет 23-24 октября на базе Национальной академии наук Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, в ходе семинара планируется обсудить наиболее актуальные вопросы разработки и имплементации политики в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений, рассмотреть предпосылки эффективной коммерциализации интеллектуальной собственности и трансфера технологий.
В рамках семинара также состоится заседание рабочей группы по подготовке политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций республики.
Организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Национальный центр интеллектуальной собственности и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). С докладами и презентациями выступят сотрудники ВОИС, представители 12 иностранных государств, а также белорусские эксперты.
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