Изменения цен на вторичном рынке жилья в октябре не имели ярко выраженной направленности. За минувшую неделю, c 14 по 21 октября 2019 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на минимальные 0,1% и составил 1371 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и достигла отметки в 1320 $/м2. Рост цен на первичном рынке составил за последний год 6,1%.

Количество выставленных на продажу объектов выросло за неделю на 1%, при этом в сегментах 1- и 4-комнаных квартир преобладал отток предложения. 2- и 3-комнатных квартир в общем объеме предложения стало больше на 1,4 и 2,2%, соответственно.

2-комнатные квартиры оказались единственным сегментом, где не вырос средний уровень цен (-0,2%). «Однушки» подорожали в среднем на 0,4%, у квартир с тремя и четырьмя комнатами рост составил 0,2%.

Рост цен был зафиксирован лишь в двух районах. В Заводском квартиры подорожали в среднем на 1,1%, в Центральном — на 1%. Для Советского района неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры снижались. Но существенной коррекция была лишь в Партизанском районе (-1,2%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 798 $/м2 (+0,2%), Витебск — 611 $/м2 (+0%), Гомель — 616 $/м2 (+0,1%), Гродно — 725 $/м2 (+0,2%), Могилев — 630 $/м2 (-0,2%).