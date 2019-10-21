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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 23 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
10:38 22.10.2019

Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Сергей Зинчук проведет 23 октября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27-87-02.

Кроме того, с 8.00 до 13.00 он проведет личный прием граждан в Бресте (ул. Малая, 2, каб. №612).
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