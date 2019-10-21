|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 2%
10:26 22.10.2019
В январе-сентябре 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 12 538,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98% к уровню января-сентября 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности за девять месяцев текущего года составил 105,4%, в обрабатывающей промышленности − 96,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 101,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2019
Курсы в банках
на 22.10.2019
Конвертация в банках
на 22.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте