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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 2%
10:26 22.10.2019

В январе-сентябре 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 12 538,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98% к уровню января-сентября 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности за девять месяцев текущего года составил 105,4%, в обрабатывающей промышленности − 96,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 101,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103,6%.
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