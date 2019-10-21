В январе-сентябре 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 12 538,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98% к уровню января-сентября 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности за девять месяцев текущего года составил 105,4%, в обрабатывающей промышленности − 96,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 101,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103,6%.