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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОСТАВИЛО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОЧТИ 10,3 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА
09:36 22.10.2019

В первом полугодии 2019 года ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» поставило потребителям республики 10,27 млрд куб. м газа. Такие данные были озвучены на заседании Наблюдательного совета предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заявками ПАО «Газпром» обеспечивает транзит газа по территории Беларуси. Общий объем транзита для стран Европы и Калининградской области России за первое полугодие текущего года достиг 20,7 млрд куб. м.

В рамках заседания рассмотрена информация о реализации в первом полугодии 2019 года плановых показателей бюджета доходов и затрат ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а также утверждены бюджет компании на 2020 год, проекты бюджета на 2021-2022 годы, ключевые показатели эффективности компании на 2020 год.

Было отмечено, что ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» полностью выполняет основную задачу — поставку природного газа потребителям Беларуси.

Участники заседания рассмотрели информацию о реализации в первом полугодии 2019 года инвестиционной программы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2019 год, утвердили скорректированную инвестиционную программу компании на 2019 год, а также рассмотрели инвестиционную программу на 2020 год и ее проекты на 2021-2022 годы.
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