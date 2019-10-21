|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОСТАВИЛО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОЧТИ 10,3 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА
09:36 22.10.2019
В первом полугодии 2019 года ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» поставило потребителям республики 10,27 млрд куб. м газа. Такие данные были озвучены на заседании Наблюдательного совета предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заявками ПАО «Газпром» обеспечивает транзит газа по территории Беларуси. Общий объем транзита для стран Европы и Калининградской области России за первое полугодие текущего года достиг 20,7 млрд куб. м.
В рамках заседания рассмотрена информация о реализации в первом полугодии 2019 года плановых показателей бюджета доходов и затрат ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а также утверждены бюджет компании на 2020 год, проекты бюджета на 2021-2022 годы, ключевые показатели эффективности компании на 2020 год.
Было отмечено, что ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» полностью выполняет основную задачу — поставку природного газа потребителям Беларуси.
Участники заседания рассмотрели информацию о реализации в первом полугодии 2019 года инвестиционной программы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2019 год, утвердили скорректированную инвестиционную программу компании на 2019 год, а также рассмотрели инвестиционную программу на 2020 год и ее проекты на 2021-2022 годы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2019
Курсы в банках
на 22.10.2019
Конвертация в банках
на 22.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте