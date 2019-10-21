В январе-сентябре 2019 г. организациями всех форм собственности построено 29,7 тыс. новых квартир. Ввведено в эксплуатацию 2603,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщает Национальный статкомитет, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 992 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 689,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 856,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,9% от общего ввода по республике.