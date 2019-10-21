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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПОСТРОЕНО 992 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ
09:23 22.10.2019
В январе-сентябре 2019 г. организациями всех форм собственности построено 29,7 тыс. новых квартир. Ввведено в эксплуатацию 2603,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщает Национальный статкомитет, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 992 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 689,6 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 856,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,9% от общего ввода по республике.
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