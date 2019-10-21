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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕРОК ДОНАЧИСЛЕНО 3,6 МЛН РУБЛЕЙ
17:45 21.10.2019
Инспекции МНС Гомельской области в планы выборочных проверок 2019 года включили 62 субъекта хозяйствования, в том числе 40 организаций и 22 индивидуальных предпринимателя (в том числе на первое полугодие 34 субъекта хозяйствования, на второе полугодие – 28).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, на 1 октября 2019 года по 37 выборочным проверкам вынесены решения, доначислено 3,6 млн руб., взыскано 7,1 млн руб., предотвращен необоснованный возврат (зачет) НДС в размере 1,2 млн руб.
Налоговыми органами при планировании особое внимание было уделено субъектам хозяйствования государственного сектора экономики в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, строительства, а также субъектам частной формы собственности (прежде всего осуществляющим деятельность в сфере оптовой и розничной торговли). Как показывает практика, уровень риска в указанных сферах деятельности субъектов наиболее высок, что подтверждается результатами проведенных проверок.
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