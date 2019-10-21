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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» СТАРТОВАЛА В БГУ
17:19 21.10.2019
Новая программа повышения квалификации «Управление международной деятельностью в учреждении высшего образования» 21 октября стартовала в БГУ с участием проректора вуза по учебной работе и интернационализации образования Константина Козадаева и начальника управления международных связей (УМС) Александра Жука.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, программа предусмотрена для руководителей и сотрудников структур по международной деятельности вузов. В рамках курса слушатели получат комплексные и системные знания в данной области, обучатся эффективной оценке процессов интернационализации и др.
Первыми участниками программы стали 12 специалистов из БНТУ, БГАИ, БГУКИ, БГУИР, БИП-Института правоведения, БрГУ им. А.С. Пушкина, Гродненского государственного аграрного университета и Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Слушатели рассмотрят темы, касающиеся стратегического планирования, развития академической мобильности, увеличения экспорта услуг в области реализации международных проектов, продвижения вузов в международных рейтингах, организации и проведения мероприятий. Пройдут также занятия по вопросам государственной политики и нормативных документов Беларуси, регулирующих различные аспекты международной деятельности университетов.
Преподавателями программы выступят представители Министерства образования и Национального олимпийского комитета Беларуси, а также сотрудники УМС БГУ. Опытные специалисты расскажут о методах и технологиях управления международной деятельностью в вузах, специфике делового общения на иностранном языке, проектном менеджменте, грантрайтинге и др.
В завершении программы слушатели получат свидетельства о повышении квалификации государственного образца.
Программа разработана и реализуется УМС БГУ.
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