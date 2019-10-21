На 1 октября 2019 года в Витебской области 4517 физических лиц осуществляли деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, они заплатили 627,9 тыс. рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество физических лиц – плательщиков единого налог увеличилось на 851 человека.

Наибольшей популярностью пользовались такие виды деятельности, как: парикмахерские и косметические услуги (1045 человек); реализация на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также продукции цветоводства и декоративных растений (1012 человек); предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (217 человек);

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов (197 человек).