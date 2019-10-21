|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
САМОЗАНЯТЫЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 628 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:55 21.10.2019
На 1 октября 2019 года в Витебской области 4517 физических лиц осуществляли деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, они заплатили 627,9 тыс. рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество физических лиц – плательщиков единого налог увеличилось на 851 человека.
Наибольшей популярностью пользовались такие виды деятельности, как: парикмахерские и косметические услуги (1045 человек); реализация на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также продукции цветоводства и декоративных растений (1012 человек); предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (217 человек);
штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов (197 человек).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2019
Курсы в банках
на 21.10.2019
Конвертация в банках
на 21.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте