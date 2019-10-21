Национальное кадастровое агентство Госкомимущества официально запустило новый сайт-визитку услуг по независимой оценке имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, ресурс позволит запросить коммерческое предложение агентства, заказать услуги по независимой оценке всех видов имущества, а также услуги по осуществлению судебно-экспертной деятельности

Как пояснил заместитель генерального директора агентства Дмитрий Ритвинский: «Одна из немногих, если не единственная, услуга, которую сегодня НКА предлагает на свободном конкурентном рынке, – это услуга по независимой оценке имущества. Отмечая не просто важность присутствия сегодня в сети интернет, а максимально эффективной там работы, одним из инструментов которой должен стать сайт, заместитель генерального директора НКА привел следующее утверждение Билл Гейтса: «Если вашего бизнеса нет в Интернете, то вас нет в бизнесе!».

На сегодня у НКА имеется 55 аттестатов на виды оценки, которыми обладают оценщики агентства. Это позволяет агентству быть аккредитованной организацией по оценке в крупнейших банках страны. Кроме того, НКА обладает возможностью оперативного получения информации о ситуации на рынке и оценивает имущество на всей территории Республики Беларусь. Команда профессионалов состоит из 25 аттестованных оценщиков недвижимости, суммарный стаж работы в сфере оценки, которых превышает 190 лет.

Осуществляя активную деятельность, направленную на развитие рынка оценки и консолидации сообщества оценщиков, Национальное кадастровое агентство выступило одним из учредителей общественного объединения «Ассоциация оценочных организаций», а его сотрудники преподают на курсах повышения квалификации оценщиков в специализированных учебных заведениях.