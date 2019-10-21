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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 170 БЕЛОРУССКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ПРОШЛИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННЫМ КОДЕКСОМ ЕАЭС
16:03 21.10.2019
Уже 168 белорусских субъектов хозяйствования, которые работают в статусе уполномоченных экономических операторов, прошли перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и получили возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, время на такой переход ограничено: до конца нынешнего года уполномоченным экономическим операторам, которые сегодня пользуются пятью льготами, следует оформить все необходимые документы. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС у них будет возможность получить до 16 упрощений.
С порядком включения в реестр УЭО можно ознакомиться в разделе «Участникам ВЭД – Бизнесменам» единого Интернет-портала таможенных органов, где размещены соответствующие методические рекомендации, разработанные ГТК.
Осуществление внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора – упрощенная, удобная и перспективная возможность ведения бизнеса.
Сегодня Беларусь обладает самой развитой сетью УЭО на территории Евразийского экономического союза: в стране 334 организации имеют статус УЭО.
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