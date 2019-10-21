Уже 168 белорусских субъектов хозяйствования, которые работают в статусе уполномоченных экономических операторов, прошли перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и получили возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, время на такой переход ограничено: до конца нынешнего года уполномоченным экономическим операторам, которые сегодня пользуются пятью льготами, следует оформить все необходимые документы. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС у них будет возможность получить до 16 упрощений.

С порядком включения в реестр УЭО можно ознакомиться в разделе «Участникам ВЭД – Бизнесменам» единого Интернет-портала таможенных органов, где размещены соответствующие методические рекомендации, разработанные ГТК.

Осуществление внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора – упрощенная, удобная и перспективная возможность ведения бизнеса.

Сегодня Беларусь обладает самой развитой сетью УЭО на территории Евразийского экономического союза: в стране 334 организации имеют статус УЭО.