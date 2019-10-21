В Беларуси начал работать первый облачный хостинг-провайдер с безлимитными тарифными планами на услуге виртуального хостинга. Передовые облачные технологии с возможностью создавать и поддерживать неограниченное число интернет-проектов доступны уже на стартовых тарифах оператора HostFly.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе HostFly, облачный оператор HostFly – бренд компании «Суппорт чейн», которая обладает большим опытом оказания услуг хостинга с использованием передовых технологий, современного оборудования и круглосуточной технической поддержки.

С момента основания, «Суппорт чейн» занимается развитием своего бизнеса на конкурентных рынках США и Европы. В 2019 году было принято решение о расширении бизнеса, инвестировании средств и технического опыта в белорусский бренд HostFly.

Отличительной особенностью тарифной политики HostFly является упор на клиентоориентированность и отсутствие лимитов на тарифах виртуального хостинга, которые сдерживают развитие технологических проектов в интернете.

Даже на начальных тарифных планах отсутствуют ограничения по количеству размещаемых клиентом баз данных, установлен безлимит на дисковое пространство, число подключаемых доменов и почтовых ящиков, доступен конструктор сайтов.

«Сложившаяся на рынке практика ограничения тарифов в определенной степени сдерживает развитие отдельных сегментов Байнета и снижает темпы автоматизации. Мы рады предложить в Беларуси тарифы на облачные услуги, которые могут стать драйвером развития бизнеса и помочь интернет-проектам быстрее найти свою аудиторию», - сказал руководитель проекта HostFly Александр Хмыль.

HostFly представил на белорусском рынке не только безлимитные тарифы виртуального хостинга, но и возможность массового доступа к хостингу на базе облачных технологий. Это стало возможным благодаря первому в стране виртуальному хостингу, реализованному непосредственно в облачной инфраструктуре.

Таким образом, за счет передовых и надежных решений бренд HostFly намерен конкурировать с хостинг-провайдерами, которые предлагают в рамках своих тарифов виртуального хостинга устаревшую и менее актуальную его реализацию на базе физических серверов.

«Разрабатывая стратегию выхода на белорусский рынок мы обратили внимание, что хостинг с использованием облачных технологий у других операторов доступен белорусам только на специальных тарифах. Наша цель – сделать облачную инфраструктуру массовой и тем самым повысить доступность качественных услуг на рынке хостинга», - отметил А. Хмыль.