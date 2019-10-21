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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛОВИНА ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОТЧУЖДЕНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА ДЕНЕГ ОСТАНЕТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРОДАВЦОВ, ОСТАЛЬНЫЕ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ В БЮДЖЕТ
14:57 21.10.2019
Половина средств, полученных от отчуждения госимущества, останется в распоряжении продавцов данного имущества, остальные 50% будут направляться в республиканский бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, аналогичный порядок распределения денежных средств должен быть установлен решениями местных Советов депутатов в развитие указа №169.
Государственным комитетом по имуществу совместно с Министерством финансов подготовлены разъяснения в части направления средств в бюджет при продаже государственного имущества. В целях применения единообразных подходов по данному вопросу Государственный комитет и Министерство финансов считают необходимым их использование в дальнейшей работе.
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