ЭКОНОМИКА РБ

ПОЛОВИНА ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОТЧУЖДЕНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА ДЕНЕГ ОСТАНЕТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРОДАВЦОВ, ОСТАЛЬНЫЕ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ В БЮДЖЕТ

14:57 21.10.2019 Половина средств, полученных от отчуждения госимущества, останется в распоряжении продавцов данного имущества, остальные 50% будут направляться в республиканский бюджет. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, аналогичный порядок распределения денежных средств должен быть установлен решениями местных Советов депутатов в развитие указа №169. Государственным комитетом по имуществу совместно с Министерством финансов подготовлены разъяснения в части направления средств в бюджет при продаже государственного имущества. В целях применения единообразных подходов по данному вопросу Государственный комитет и Министерство финансов считают необходимым их использование в дальнейшей работе.