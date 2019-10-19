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ЭКОНОМИКА РБ


НЦМ ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЛАНИРУЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В ГОСЗАКУПКАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
14:33 21.10.2019

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси запустил образовательный проект «Школа поставщиков».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, «Школа поставщиков» – это цикл из трех семинаров, целевой аудиторией которых являются производители и поставщики товаров (работ, услуг), которые планируют участвовать или уже участвуют в государственных закупках.

Цель семинаров – помочь поставщикам разобраться в новых правилах игры в сфере регулируемых закупок, разглядеть и понять свои возможности в этом сегменте рынка, четко осознавать права, обязанности и ответственность всех сторон процесса, а главное эффективно участвовать в закупках и побеждать. На семинарах расскажут, как все делать правильно и как в конфликтной ситуации отстоять свои права, при этом сохранив партнерские отношения.

Первый семинар под названием «Участие поставщиков, подрядчиков, исполнителей в государственных закупках, проводимых согласно новой редакции Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» состоится 5 ноября. Он посвящен нормативному регулированию закупок, участие в нем даст базовые знания правовых основ участия в государственных закупках, а также позволит ответить на вопросы: с чего начать свою работу, как правильно организовать деятельность компании в целях эффективного участия в процедурах и как грамотно подготовить необходимые документы для участия в процедурах.

Второй семинар на тему «Информационное обеспечение осуществления закупок. Особенности работы на электронных торговых площадках и сайте государственной информационно-аналитической системы управления закупками (ГИАС)» запланирован на 13 ноября. Семинар будет посвящен аспектам практической работы на ЭТП и на сайте ГИАС и, даст понимание взаимодействия компонентов информационной системы обеспечения закупок, а также поможет освоить обновившийся функционал ЭТП.

Третий семинар «(Не)честный тендер: как защитить свои права в закупках» пройдет 20 ноября. Семинар проводится совместно с юридической компанией «РЕВЕРА», которая является лидером рынка в своей сфере и одним из направлений ее специализации являются судебные споры в международных арбитражах. Адвокаты компании считаются экспертами с точки зрения оспаривания в судебном порядке процедур закупок. В рамках семинара будут рассматриваться ошибки, допускаемые как участниками, так и заказчиками при проведении процедур закупок, а также способы разрешения конфликтных ситуаций, судебная и досудебная практика рассмотрения споров.
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