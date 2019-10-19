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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЯЯ ПРОСРОЧЕННАЯ «ДЕБИТОРКА» ГОСПРЕДПРИЯТИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 СЕНТЯБРЯ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 80 МЛН РУБЛЕЙ
14:15 21.10.2019
Внешняя просроченная дебиторская задолженность субъектов хозяйствования государственной формы собственности в Минской области по состоянию на 1 сентября 2019 года превысила 80 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, наибольшие суммы такой задолженности у предприятий Минского района и Жодино, при этом 55% из них – долги хозяйств мясомолочной отрасли.
Как установлено в ходе прокурорских проверок, образованию просроченной дебиторской задолженности часто способствовала отгрузка продукции напрямую, минуя собственную товаропроводящую сеть (ТПС), без выяснения платежеспособности контрагента. В отдельных случаях заключению сделки не воспрепятствовал и долг за ранее поставленные товары.
Примечательно, что и при поставках через собственные субъекты ТПС белорусские предприятия, которые одновременно были их учредителями, должным образом не участвовали в управлении такими торговыми домами за рубежом и не контролировали их финансово-хозяйственную деятельность.
В настоящее время органы предварительного следствия области расследуют 4 уголовных дела о служебной халатности, возбужденные в отношении должностных лиц белорусских предприятий, а также в отношении их контрагентов, которым инкриминировано мошенничество.
Для устранения выявленных нарушений органы прокуратуры Минской области за 9 месяцев 2019 года внесли 3 представления, по результатам рассмотрения которых 5 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
В целях содействия при взыскании долгов предприятий прокуроры районов и Жодино Минской области предъявили в экономические суды 11 исковых заявлений в сумме 3,2 млн рублей, что уже позволило сократить задолженность на 1,18 млн рублей.
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