Резидент СЭЗ «Гродноинвест» СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», входящее в состав Группы компаний «ЗОВ», признан лучшим мебельным предприятием года по версии концерна Беллесбумпром. Награду торжественно вручили на Международной специализированной выставке «Мебель-2019», которая прошла 16-19 октября в Минске.

Как сообщает сайт СЭЗ, СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» является крупнейшим белорусским производителем кухонь и мебели по индивидуальным заказам. Резидентом СЭЗ является с 2006 года. Сегодня предприятие имеет свои дилерские сети в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, поставляет продукцию в США, Канаду, ОАЭ и другие страны.

Недавно компания открыла в Гродно крупнейший фирменный ТВЦ, где на площади в 1000 м2 представлены последние разработки 2019 года и лучшие мебельные решения. В прошлом году расширила гарантийный срок на кухонные гарнитуры до 5 лет.

26-я Международная специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2019» прошла в Минске 16-19 октября. В ней приняли участие 80 белорусских и зарубежных производителей и поставщиков мебели и комплектующих, оборудования и технологий из Беларуси, России, Германии, Австрии и Польши.

Сектор деревообработки и производства мебели является одним из ключевых в СЭЗ «Гродноинвест». Резидентами СЭЗ в данной отрасли являются 24 компании. Они формируют 90% всего промышленного производства Гродненской области. В 2018 году объем производства составил 867 млн рублей. За пять лет этот показатель увеличился в 4,2 раза. Экспорт продукции деревообработки и мебели в 2018 году составил $275 млн или 32% от общего экспорта СЭЗ «Гродноинвест». За пять лет он увеличился в 2,1 раза.

В 2018-2019 гг. зарегистрировано 7 новых резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в сфере деревообработки и производства мебели с инвестициями из Польши, Кипра, Австрии. Развивается сотрудничество с группой компаний IKEA.