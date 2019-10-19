БГУ примет участие в 17-й Международной выставке технологий, оборудования и материалов для обработки поверхности и нанесения покрытий ExpoCoating Moscow, которая пройдет с 22 по 24 октября в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут сорбенты для очистки гальваностоков на основе цеолитов и фосфатов титана. Разработка применяется для очистки промывных вод от ионов цветных металлов, удаления радионуклидов цезия и стронция из питьевой воды и ионов аммония из рыбохозяйственных водоемов. Сорбенты являются универсальными, нетоксичными для человека, водной фауны, животного и растительного мира, а также имеют удобную форму для практического использования.

Кроме того, будут продемонстрированы ультрачерные пленки, превосходящие мировой аналог по ряду технических параметров. Покрытие этим материалом имеет более высокую коррозионную стойкость и лучшее сцепление с металлической поверхностью. Ультрачерная пленка может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую. Разработка применяется также в энергетике и оптоэлектронике.

В экспозицию БГУ войдут функциональные покрытия из металла и сплавов. Покрытия наносятся на поверхности различных изделий с целью снижения переходного сопротивления, повышения твердости, износостойкости, антикоррозийности и т.д. Используется разработка в области приборостроения, радиотехники, микроэлектроники, нефтехимии, а также при производстве галантерейных изделий бытовой техники, фурнитуры для одежды, обуви, мебели и др.

Экспонаты университета войдут в коллективную экспозицию Министерства образования Беларуси.

ExpoCoating Moscow работает с 2002 года и является единственной в России выставкой материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств. Целью ее проведения является презентация продукции среди целевой аудитории и решение широкого спектра производственных задач потребителей. В 2018 году в выставке приняли участие 78 компаний из России, Австрии, Беларуси, Италии, Китая, Турции, Украины, Франции и Швеции.