Белорусско-шведско-российская группа провела очередной этап замеров радиационного фона возле Белорусской АЭС. Об этом сообщил участник группы, заведующий лабораторией моделирования и минимизации антропогенных рисков Института радиобиологии НАН Беларуси Александр Дворник.

«На данном этапе были проведены замеры радиационного фона на отдаленном от Белорусской АЭС расстоянии – примерно в 30-ти километрах, в том числе в приграничной зоне. Брались образцы грунта, древесины, растений, воды из колодцев, рек и озер. Также будут изучены местные продукты питания: картофель, яблоки, грибы, свекла», - сказал А. Дворник.

Собранные образцы отправляются в Швецию, где будут анализироваться, что займет примерно 3-4 месяца. Отчет о проделанной работе может быть готов к марту 2020 года.

Несмотря на то, что аналогичные экспертизы проводились в районе БелАЭС и раньше, цель нынешней – обеспечить независимый мониторинг окружающей среды как основу для сравнения и длительного наблюдения в будущем. Научно-исследовательская группа планирует провести такую же программу оценки, как в районе Островца, в Литве недалеко от границы с Беларусью, но конкретные сроки еще не определены.

«Мы планируем вернуться в Островец после запуска первого, а затем и второго энергоблока, чтобы повторить измерения. В дальнейшем хотим разработать постоянную программу, чтобы с определенной периодичностью делать замеры на постоянных точках», - отметил А. Дворник.

Кроме традиционного оборудования для обнаружения радиационных веществ, группа использует обычную поваренную соль в качестве дозиметров, расположенных в контрольных местах в течение приблизительно месяца. Это ноу-хау Лундского университета: поваренная соль помещается в специальный контейнер и может накапливать радиоактивность, затем на специальном приборе считывается накопленная доза.

Исследования, аналогичные проводимым возле БелАЭС, проходили в Швеции при строительстве Европейского источника расщепления (European Spallation Source) – многопрофильного научно-исследовательского центра, где может быть потенциальное воздействие излучения на окружающую среду.

В состав научно-исследовательской группы вошли представители Лундского университета (Швеция), Института радиобиологии НАН, Белгидромета и Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены.