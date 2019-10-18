Инфляция в III квартале 2019 г., как и ожидалось, замедлилась. В сентябре 2019 г. прирост потребительских цен в годовом выражении составил 5,3% против 5,7% в июне 2019 г. Об этом в своем докладе «Обеспечение ценовой и финансовой стабильности в январе – сентябре 2019 г.» рассказал начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси Дмитрий Мурин.

Инфляционными факторами второй половины прошлого и начала текущего года были ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке сельскохозяйственной продукции, а также интенсивное повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Постепенно влияние данных факторов ослабевает, что и обусловливает снижение годовых темпов роста потребительских цен.

При этом агрегированный показатель трендовой инфляции, который очищен от влияния кратковременных шоков на отдельные товары и услуги, в сентябре 2019 г. снизился до 4,2% в годовом выражении, а средняя интенсивность прироста потребительских цен – до 4%.

Вместе с тем отмечается некоторое ухудшение однородности инфляции относительно сентября 2018 г. Например, в потребительской корзине количество товаров и услуг, цены на которые за год снизились или увеличились в пределах 5%, сократилось на 13 позиций (до 281).

И наоборот, на 7 позиций (до 105) увеличилось количество товаров и услуг, цены на которые за год выросли от 5 до 10%, и на 6 позиций (до 42) – количество товаров и услуг, цены на которые за год выросли более чем на 10%.

Среди последних абсолютное большинство позиций относится к товарам повседневного потребления, что и определяет текущий уровень инфляционных ожиданий населения. Так, согласно результатам опроса, проведенного в августе 2019 г., ощущаемая респондентами инфляция за последние 12 месяцев увеличилась относительно прошлого квартала до 12,8%, оценка ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен - до 13,1%.

Высокие инфляционные ожидания являются одним из ключевых факторов, препятствующих замедлению инфляции в стране. Среди других факторов следует отметить сильную волатильность сезонных цен на продовольственном рынке, необходимость устранения накопленных в предыдущие годы ценовых диспропорций и в целом недостаточную эффективность белорусских товаропроизводителей.

В частности, прирост цен на плодоовощную продукцию в сентябре 2019 г. ускорился до 9% в годовом выражении (в июне 2019 г. он составлял 4%, в марте 2019 г. - 4,7%, в декабре 2018 г. - минус 0,9%). Административно регулируемые цены выросли на 7,8%.

Несмотря на это, ожидается, что по итогам года прирост потребительских цен сложится вблизи установленного целевого параметра. Основополагающие экономические условия, как внешние, так и внутренние, способствуют этому.