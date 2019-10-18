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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СЛОДЫЧ» ПОЛУЧИЛА БРОНЗОВУЮ СТАТУЭТКУ EFFIE AWARDS BELARUS
12:16 21.10.2019
Кондитерская фабрика «Слодыч» получила бронзовую статуэтку Effie Awards Belarus.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», кондитерская фабрика «Слодыч» принимала участие в категории продукты питания с проектом вывода на рынок линейки Chitorio.
Партнерами проекта выступали агентства Salmon Graphics, Artox Media Digital Group и Studio PLAY.
Effie Awards - престижная всемирно известная премия в области маркетинга.
С 1968 года премия Effie известна по всему миру как золотой стандарт маркетинговой эффективности и символ достижений в индустрии.
В Беларуси премия проводилась впервые. К участию в конкурсе принимались проекты, реализованные с января 2017 года по июнь 2019 года. Конкурсные проекты проходили модерацию на соответствие стандартам и требованиям, установленным Effie Worldwide для конкурсных материалов.
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