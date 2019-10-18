VII Белорусский Форум корпоративных юристов 25 октября 2019 года проведет образовательный центр «Профессиональный интерес» совместно с журналом «Юрист».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, форум – это возможность повысить свои компетенции, получить опыт или поделиться своим, поучаствовать в обсуждении самых волнующих мир бизнеса вопросов. Организаторы говорят, что это единственное в своем роде масштабное политематическое мероприятие об актуальных изменениях в законодательстве, существующей судебной практике, уникальном опыте профессионалов в различных областях права.

В рамках пленарной сессии форума с участием представителей государственных органов будут рассмотрены значимые изменения в законодательстве 2019 года, а также законопроекты, планируемые к принятию в 2020 году.

Центральными темами станут: правовая охрана объектов интеллектуальной собственности; трансфертное ценообразование и деловая цель заключения сделок; разрешение корпоративных конфликтов; программное обеспечение как актив организации. Важные юридические аспекты приобретения, использования и управления; закупки: сложившаяся практика с учетом изменений; торговые схемы с оффшорами: практика и налоги с изменениями 2019 года; практика взыскания убытков в виде упущенной выгоды; compliance control: защита интересов компании, инвесторов, клиентов, сотрудников; обзор самых острых судебных споров за прошедший год.