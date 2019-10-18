Белорусская железная дорога (БЖД) определила перспективные направления развития хозяйства перевозок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в качестве перспективных направлений предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры с целью повышения пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных станций и участков, автоматизация и цифровизация перевозочного процесса, развитие «безлюдных» и «малолюдных» технологий организации перевозочного процесса, совершенствование технологического обеспечения и оптимизация системы управления эксплуатационной работой.

В части развития железнодорожной инфраструктуры важное внимание будет уделено увеличению пропускной способности Минского железнодорожного узла, развитию станций Брест-Северный, Брузги, Молодечно, Лида, усилению пропускной способности участков белорусской магистрали, совершенствованию технологического обеспечения и оптимизации системы управления эксплуатационной работой. Также предусмотрено оснащение ряда железнодорожных станций системами МПЦ и ЭЦ разработки Конструкторско-технического центра.

А в ближайшей перспективе – внедрение автоматизированной системы актуального расписания движения поездов (АРДП), формирование прогнозного графика движения поездов с функциями автодиспетчера и автоведения.

Данная система позволит автоматически прогнозировать и строить оптимальный график движения поездов с учетом складывающейся поездной обстановки, планов отправления поездов, наличия «окон» и действующих предупреждений. Также позволит обеспечить передачу расписания движения поездов на борт локомотива для автоведения поезда и в систему «Автодиспетчер» для автоматического приготовления маршрутов приема и отправления поезда при пропуске его по участку.

В дальнейшей перспективе планируется разработать ряд информационно-управляющих и информационно-справочных автоматизированных систем, таких как: автоматизированная система формирования прогнозного графика движения поездов (АС ПГДП); подсистема «Сменно-суточного планирования поездной работы дороги и ее подразделений»; информационно-управляющая система центра управления местной работой (ИУС ЦУМР); автоматизированная система «Лицевой счет» поездного диспетчера; сетевая автоматизированная система (АС ТРА).

Особое внимание будет уделено планомерной работе по внедрению автоматизированных программно-аппаратных комплексов для идентификации номеров вагонов, оснащению и модернизации систем видеонаблюдения на железнодорожных станциях, внедрению технических средств, направленных на повышение уровня обеспечения охраны труда, а также развитию информационно-управляющих систем Белорусской железной дороги. В том числе автоматизированных систем разработок Конструкторско-технического центра (КТЦ) Белорусской железной дороги, включая систему диспетчерской централизации «Неман». Отметим, что отличительной особенностью данных систем является взаимодействие отдельных автономных элементов, позволяющих добиться максимальной эффективности при автоматизации, чего практически невозможно достичь при использовании систем различных разработчиков.

Совершенствованию действующих и созданию новых технологий перевозок грузов и пассажиров будет способствовать ввод в эксплуатацию до конца 2019 года Центра управления перевозками Белорусской железной дороги (ЦУП) с устройством автоматизированной системы планирования и управления движением поездов.

В настоящее время на данном объекте завершаются работы по наладке и тестированию технологического оборудования. Далее будет организовано поэтапное переключение управления движением поездов на диспетчерских участках. В ближайшей перспективе планируется завершить работу по концентрации управления движением поездов в Центре управления перевозками с одновременным укрупнением диспетчерских участков за счет внедрения ДЦ «Неман».