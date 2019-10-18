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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ДОРАБОТАЛО ПАКЕТ ПРОГНОЗНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 2020 ГОД
09:32 21.10.2019

Правительство по поручению Александра Лукашенко доработало пакет прогнозных документов на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, прогнозируемые темпы роста ВВП увеличены до 102,8%.

Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП.

Планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями.

В доработанном прогнозе максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг – расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку.

Темпы роста реальной заработной платы в 2020 году скорректированы до 102,5%.

При доработке прогнозных документов правительством разработан план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Беларуси. Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста.

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн. рублей (менее 1% к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн. рублей и остатков средств республиканского бюджета – 125,9 млн. рублей.

Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2020 год уточнены в части формирования Национальным банком условий для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков.
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