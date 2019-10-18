На 1 октября 2019 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22531 индивидуальный предприниматель, от которых в бюджет области поступило 32,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 115,7%.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 13,4 млн рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 8,1 млн рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 3,7 млн рублей.

Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 4,4 млн рублей.