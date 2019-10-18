|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
18:02 18.10.2019
Белорусские предприятия участвуют в 10-й международной специализированной выставке и конгрессе «Чистая вода. Казань», которая проходит 17-19 октября в столице Татарстана (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Беларусь на выставке представляет компания УП «Полимерконструкция», являющаяся разработчиком и производителем высокотехнологичных систем и оборудования по водоочистке и водоотведению.
Директор белорусского предприятия Сергей Иванов в рамках тематического круглого стола «Современные технологии и оборудование для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод» ознакомил участников выставки и конгресса с уникальными научно-инновационными разработками компании в области водного хозяйства.
В ходе выставки представители УП «Полимерконструкция» провели ряд переговоров с потенциальными заказчиками систем и оборудования, выпускаемых предприятием.
УП «Полимерконструкция» — многопрофильная производственно-инжиниринговая компания, основным направлением деятельности которой являются разработка, производство и внедрение современных технологий и оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения городов, поселков и промышленных предприятий. Предприятие принимает активное участие в реализации белорусских республиканских программ «Развитие села», «Чистая вода», а также многих федеральных программ России. На заводе водоочистного оборудования внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2015. Все применяемые технологические решения являются энергоэффективными, импортозамещающими и изготавливаются на 90% из отечественных материалов и комплектующих. За 15 лет своей деятельности завод зарекомендовал себя как надежный поставщик высокотехнологичного оборудования, соответствующего самым высоким современным стандартам. На территории 37 регионов Российской Федерации — от Калининградской области до Магаданской, от Республики Коми до Краснодарского края, предприятием реализовано более 150 объектов водоснабжения и водоотведения, на территории Беларуси — более 600 объектов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2019
Курсы в банках
на 18.10.2019
Конвертация в банках
на 18.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте