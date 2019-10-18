Белорусские предприятия участвуют в 10-й международной специализированной выставке и конгрессе «Чистая вода. Казань», которая проходит 17-19 октября в столице Татарстана (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Беларусь на выставке представляет компания УП «Полимерконструкция», являющаяся разработчиком и производителем высокотехнологичных систем и оборудования по водоочистке и водоотведению.

Директор белорусского предприятия Сергей Иванов в рамках тематического круглого стола «Современные технологии и оборудование для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод» ознакомил участников выставки и конгресса с уникальными научно-инновационными разработками компании в области водного хозяйства.

В ходе выставки представители УП «Полимерконструкция» провели ряд переговоров с потенциальными заказчиками систем и оборудования, выпускаемых предприятием.

УП «Полимерконструкция» — многопрофильная производственно-инжиниринговая компания, основным направлением деятельности которой являются разработка, производство и внедрение современных технологий и оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения городов, поселков и промышленных предприятий. Предприятие принимает активное участие в реализации белорусских республиканских программ «Развитие села», «Чистая вода», а также многих федеральных программ России. На заводе водоочистного оборудования внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям СТБ ISO 9001-2015. Все применяемые технологические решения являются энергоэффективными, импортозамещающими и изготавливаются на 90% из отечественных материалов и комплектующих. За 15 лет своей деятельности завод зарекомендовал себя как надежный поставщик высокотехнологичного оборудования, соответствующего самым высоким современным стандартам. На территории 37 регионов Российской Федерации — от Калининградской области до Магаданской, от Республики Коми до Краснодарского края, предприятием реализовано более 150 объектов водоснабжения и водоотведения, на территории Беларуси — более 600 объектов.