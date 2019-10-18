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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ГОСПРОГРАММЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2020 ГОДА СОСТОИТСЯ 20 НОЯБРЯ
17:55 18.10.2019
Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси совместно с Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы проведут республиканский семинар «Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы: реализация, корректировка, отчетность».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «БелИСА», в рамках семинара запланированы доклады по основным положениям Государственной программы инновационного развития Беларуси, формированию, корректировке, экспертизе и реализации проектов, требований к заполнению отчетных документов, развитию инновационной инфраструктуры и др.
К участию приглашаются представители заказчиков Государственной программы, организаций-исполнителей, разработчиков и производителей научно-технической продукции, субъектов инновационной инфраструктуры и другие заинтересованные.
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